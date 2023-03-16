Путин поручил дополнительно повысить МРОТ на 10%

В России дополнительно проиндексируют минимальный размер оплаты труда. Об этом сказано в перечне поручений, который Президент Владимир Путин утвердил по итогам реализации Послания Федеральному Собранию.

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10%», – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что Кабмин должен представить главе государства доклад об исполнении до 1 июля и до 15 декабря 2023 года.

6 марта в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает с 1 января 2024 года установить минимальный размер оплаты труда на уровне 19 242 рубля в месяц.