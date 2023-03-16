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Путин поручил дополнительно повысить МРОТ на 10%
В России дополнительно проиндексируют минимальный размер оплаты труда. Об этом сказано в перечне поручений, который Президент Владимир Путин утвердил по итогам реализации Послания Федеральному Собранию.
«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10%», – сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что Кабмин должен представить главе государства доклад об исполнении до 1 июля и до 15 декабря 2023 года.
6 марта в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает с 1 января 2024 года установить минимальный размер оплаты труда на уровне 19 242 рубля в месяц.
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