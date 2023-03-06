В Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации МРОТ до 19,2 тыс. рублей

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает с 1 января 2024 года установить минимальный размер оплаты труда на уровне 19 242 рубля в месяц. Пакет документов размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Авторами инициативы выступили глава Комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина и ее заместитель в комитете Мария Дробот.

«Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц», – сообщается в тексте законопроекта.

В пояснительной записке отмечается, что в своем послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин предложил провести дополнительное повышение МРОТ на 10% с 1 января следующего года.

«Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5 процентов и составит 19 242», – сказано в документе.