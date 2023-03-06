©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации МРОТ до 19,2 тыс. рублей
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает с 1 января 2024 года установить минимальный размер оплаты труда на уровне 19 242 рубля в месяц. Пакет документов размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.
Авторами инициативы выступили глава Комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина и ее заместитель в комитете Мария Дробот.
«Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2024 года в сумме 19 242 рубля в месяц», – сообщается в тексте законопроекта.
В пояснительной записке отмечается, что в своем послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин предложил провести дополнительное повышение МРОТ на 10% с 1 января следующего года.
«Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5 процентов и составит 19 242», – сказано в документе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»