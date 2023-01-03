Путин поручил доложить об обеспечении участников спецоперации оружием и экипировкой

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны страны до 1 февраля доложить об обеспечении участников специальной военной операции на Украине вооружением, техникой, материальными средствами и экипировкой. Соответствующее поручение содержится в списке, опубликованном на сайте Кремля.

«Минобороны России представить доклад об обеспечении воинских частей и подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами, в том числе обмундированием и экипировкой, мобильными средствами разведки, средствами индивидуальной бронезащиты и маскировки <…>», — сказано в документе.

Кроме того, военное ведомство должно отчитаться о мерах, принимаемых для улучшения его работы о обеспечению военнослужащих оружием и снаряжением.

Срок исполнения поручения — 1 февраля 2023 года, доклад должен представить министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военных, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.