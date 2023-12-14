Путин порекомендовал, чем заняться на новогодних каникулах

Новогодние праздники желательно провести вместе со своими близкими людьми. Об этом сказал глава российского государства Владимир Путин на вопрос, чем порекомендуете заняться на длительных каникулах.

«Мне кажется, что нужно больше внимания уделить близким, семье. Позаниматься чем-то вместе, найти общее дело. Выставки, театры. Спорт, обязательно. Нужно активный образ жизни вести», — ответил Путин.

Также Президент России рассказал во время Прямой линии, что помогает ему бороться со стрессом.