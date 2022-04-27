Путин: Попытки запугать российских журналистов обречены на провал

Правительство сделает все возможное, чтобы защитить российских журналистов. Об этом на заседании членов Совета законодателей заявил Президент России Владимир Путин, отметив, что все попытки запугать отечественных корреспондентов обречены на провал.

«Мы, конечно, сделали все для того, чтобы защитить тех людей, которые работают на официальных российских каналах, на телевидении, на радио, защитить тех людей, которые работают в интернете и занимают патриотическую позицию. А таких, конечно, подавляющее большинство в нашем медиапространстве», – сказал глава государства.

Он выразил уверенность, что работники российской медиасферы не испугаются угроз и продолжат отстаивать интересы своей страны.

Напомним, 25 апреля российский лидер на заседании Генпрокуратуры сообщил о том, что сотрудники ФСБ пресекли деятельность террористической группы, которая готовила покушение на известного журналиста Владимира Соловьева.

Выступая перед Советом законодателей, Путин также обратил внимание на то, что в самих странах Европы и Соединенных Штатах немало проблем, связанных с правами человека и социальным неравенством.

«В том числе это касается и прав человека. Прав женщин, скажем, и так далее, неравенства женщин на рынке труда, – подчеркнул Президент. – В Европе, в Штатах этого полно, пусть занимаются своими проблемами».