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Политика
25 апреля 2022  14:05

Путин рассказал о предотвращении покушения на Владимира Соловьева

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Президент РФ Владимир Путин рассказал о подготовке убийства российского журналиста. По его словам, покушение сорвали сотрудники ФСБ.

«Органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналитов», - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

В ФСБ объяснили, что речь идет о телеведущем Владимире Соловьеве, передает РИА Новости.

По информации спецслужбы, у членов неонацистской группировки изъято самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тыс патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта, националистическая литература и атрибутика.
 

#Владимир Путин #фсб #владимир соловьев
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