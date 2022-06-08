Путин поприветствовал участников и гостей форума «История для будущего. Образ Петра»

Приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям международного форума «История для будущего. Образ Петра», приуроченную к 350-летию Петра I, направил Президент России Владимир Путин. Текст телеграммы опубликован на сайте московского Кремля.

Путин отметил, что форум собрал известных политиков, ученых, представителей религиозных объединений, общественных организаций и СМИ. Он также добавил, что первый российский император — «выдающийся государственный и военный деятель, патриот, он всецело посвятил себя служению Отечеству».

Масштабные преобразования, проводимые Петром I в России, «во многом определили ее развитие на столетия вперед как могущественной, суверенной державы», подчеркнул Президент.

Глава государства выразил уверенность, что форум «станет значимой, востребованной площадкой для широких, заинтересованных дискуссий, призванных проанализировать и оценить роль Петра I в истории нашей страны, внесет свой вклад в сбережение памяти о великом сыне Отечества».

Путин пожелал участникам форума плодотворной работы.

Международный форум «История для будущего. Образ Петра» стартовал сегодня в Москве. Он проходит в историческом парке «Россия — Моя история».

Как ранее сообщал «Татар-информ», 9 июня в Национальном музее РТ откроется выставка «Казанские свершения Петра I», приуроченная к 350-летию последнего русского царя и первого российского императора Петра I.