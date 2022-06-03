Нацмузей представит «Казанские свершения Петра I» к 350-летию первого императора России

В Национальном музее Республики Татарстан 9 июня в 15 часов торжественно откроется выставка «Казанские свершения Петра I», приуроченная к 350-летию последнего русского царя и первого российского императора Петра I. Именно в этот день, в дату рождения Петра Великого по новому стилю, по всей России Ассамблея Петровских музеев, объединившая более сотни музеев в 70 городах страны, будет праздновать юбилей одного из самых видных российских правителей.

Выставка, отмечают музейщики, будет наглядным материалом для школьников по теме реформ Петра Великого. Кроме того она напомнит, что именно Петр I сыграл весомую роль в развитии нашего региона: его административная реформа 1708 года привела к формированию Казанской губернии – самой крупной из образованных.

С 1718 года началась чеканка монет для внутреннего российского обихода. На оборотной стороне не двуглавый орел, а святой Андрей на косом кресте. Фото: © Владимир Васильев

Посетители увидят образцы оружия российской армии Петровских времен, наградные медали и монеты, увековечившие память Петра I, свидетельства развития образования и роста книгопечатания – старинные книги, а также гравюры и живопись, памятную медаль к 100-летию со дня рождения Петра I и денежные купюры конца XIX – начала XX века с изображением первого российского императора.

Казань XVII века считается колыбелью русского судостроения – будут представлены макеты парусных судов и инструменты местных корабелов. Известно, что на казанских верфях (в Адмиралтейской слободе) строились корабли для петровского флота в Балтийском и Каспийском морях – Казанское адмиралтейство было создано в 1718 году. Петр I лично бывал в Казани, причем в год своего пятидесятилетнего юбилея – в 1722 году, где его и отпраздновал. Но приехал Петр Великий в город не из праздных соображений, а потому что выбрал его опорным пунктом в Персидском походе – через Казань пролегал его маршрут.

Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

«Таким образом, в этом году еще одна круглая дата – исполнится 300 лет с момента посещения императора-реформатора Казани. А Национальный музей РТ – единственный член Ассамблеи Петровских музеев от нашего региона», – подчеркнули корреспонденту «Татар-информа» в пресс-службе Национального музея.

Одним из организаторов монаршего визита в Казань был митрополит Казанский и Свияжский Тихон. На выставке будет представлено подлинное одеяние архиерея, которое в преддверии выставки прошло процедуру реставрации. В религиозной тематике Петровского периода гости музея также увидят, пожалуй, один из самых ценных и значимых экспонатов – Адрианово евангелие. Священнослужитель стал последним патриархом царской России. Уникальна как сама церковная книга, украшенная витееватыми узорами на страницах и изображениями четырех евангелистов, так и ее оклад – шедевр ювелирного искусства второй половины XVII века. Он украшен золотом, изумрудами, рубинами, алмазами, шпинелью и эмалевыми вставками.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Еще один подлинный старинный экспонат, который сохранить до наших дней было сложнее, – особого фасона женский крестьянский костюм, который назывался шушун. На нем также сохранилась надпись, что он сшит в 1705 году в Черкизове под Коломной – в имении князя Черкасского, который был соратником Петра I. Шушун два века передавался по наследству, а в 1913 году был подарен Казанскому городскому музею (Национальный музей Республики Татарстан).

Одно из радикальных новшеств Петра I, коснувшееся населения непосредственно и сразу же после введения, – запрет на ношение бороды. Тем, кто упорно отказывался сбривать бороду по моде европейских стран, приходилось платить своеобразный штраф, он же одновременно был разрешением на ношение бороды. Уплатившим такой штраф выдавался специальный бородовой жетон – его предъявляли, чтобы не платить штраф снова и снова. Подобных жетонов, подчеркивают музейщики, сохранилось очень мало, но один из них будет представлен на выставке.

Бородовой жетон – жетон, дающий право на ношение бороды после уплаты штрафа. Фото: © предоставлено НМ РТ

Выставка будет работать до 8 августа, посетить ее можно по билетам в музей и по «Пушкинской карте». Напомним, программа популяризации культурных мероприятий стартовала по инициативе Президента РФ Владимира Путина 1 сентября 2021 года. Ей могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет для приобретения билетов в театры, музеи, на выставки и в концертные залы за счет государства.