«Татмедиа» представляет Татарстан на форуме современной журналистики «Вся Россия» в Сочи

Сегодня в Сочи официально открылся традиционный форум современной журналистики «Вся Россия». Медиахолдинг «Татмедиа» представляет на форуме несколько своих медиапроектов — выставку к 100-летию журнала «Чаян», перезагрузку молодежных журналов «Идел» и «Идель», а также проект «Династии Татмедиа».

Сегодня на торжественном открытии форума татарстанскую делегацию поприветствовал председатель союза журналистов России Владимир Соловьев. Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков угостил его чак-чаком, подарил татарские национальные сувениры и журнал «Чаян».

«А как переводится „Чаян“»? — поинтересовался Соловьев. «Скорпион», — ответил Садыков и добавил, что в свое время этот журнал был одним из самых тиражных в России.

На мероприятии также присутствовал председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов. По его словам, в организацию сейчас идет большой поток желающих.

«Последние 10 заявлений приняли от молодежи», — сказал Аминов.

Владимир Соловьев пообещал лично приехать на вручение удостоверений.

Форум современной журналистики «Вся Россия» проходит в Сочи, в этом году он двадцать седьмой по счету. В форуме принимают участие журналисты со всей России, в том числе из новых присоединенных территорий.

Медиахолдинг «Татмедиа» — крупнейший в России, в него входит 98 газет, 17 журналов, 79 сайтов, 19 телеканалов и 14 радиоканалов, а также 350 профилей в соцсетях. В компании 1500 сотрудников.

Фото, видео: © Алсу Исмагилова / «Татар-информ»