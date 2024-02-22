Путин поприветствовал Минтимера Шаймиева в Казани

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Первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев присоединился к встрече главы государства Владимира Путина с Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Президент России тепло поприветствовал Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Они крепко обнялись и по-дружески пообщались.

Напомним, что о первом президенте Владимир Путин говорил с большим уважением на пресс-конференции в декабре.

Отвечая на вопрос «Татар-информа» почему местом встречи глав БРИКС выбрана Казань, он заявил: «Это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо. А Казань – один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. И прежний президент [Минтимер Шаймиев], и сегодняшний – [Рустам] Минниханов работают хорошо. Мы видим результат», – ответил Путин.

В январе Минтимер Шаймиев стал доверенным лицом Владимира Путина.

Накануне же во время посещения Казанского авиационного завода Путин предложил назвать один из новых самолетов Ту-160 именем «Минтимер Шаймиев».