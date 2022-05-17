Путин поприветствовал гостей съезда Российского движения школьников

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей, участников и организаторов, собравшихся на V съезд общероссийской общественно­государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Вопросы, связанные с воспитанием подрастающего поколения на основе ценностей патриотизма, уважения к отечественной истории и культуре, по праву находятся в числе значимых общенациональных задач, реализации которых государство неизменно уделяет приоритетное внимание», — заявил глава государства.

По мнению Путина, за прошедшие годы организация значительно укрепила свой потенциал и вовлекла в свои ряды большую сплоченную команду единомышленников изо всех регионов страны.

«Во многом благодаря вашему заинтересованному, неформальному отношению к делу, приверженности замечательным традициям просветительства и подвижничества успешно воплощаются в жизнь заслуживающие всесторонней поддержки добровольческие и волонтерские инициативы, а также содержательные, востребованные проекты в сфере научно-технического творчества, краеведения и экологии, формирования у молодежи здорового, активного образа жизни», — подчеркнул Путин.

По его словам, это позволяет каждому ребенку найти занятие по душе, проявить свои таланты и реализовать интересные идеи и замыслы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бывший министр по делам молодежи Татарстана, заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов может возглавить новое общероссийское движение детей и молодежи.