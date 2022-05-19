Путин обсудил с Токаевым итоги прошедшего саммита ОДКБ

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств продолжили обсуждение актуальных тем прошедшего юбилейного саммита ОДКБ и их предыдущей встречи в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В развитие прошедшей 16 мая в ходе юбилейного саммита ОДКБ встречи Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня, включая ряд практических вопросов торгово-экономического сотрудничества», – сказано в сообщении.

Отмечается, что были затронуты и некоторые аспекты деятельности интеграционных объединений на евразийском пространстве. Президенты подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление союзничества и стратегического партнерства России и Казахстана.

16 мая в Москве прошел саммит ОДКБ, приуроченный к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации. Его участниками стали главы России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

После мероприятия Президент России провел серию встреч с главами стран-участниц. Так, с Токаевым он обсудил товарооборот РФ и Казахстана, возможности его расширения и уделил внимание вопросам безопасности.