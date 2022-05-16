Путин и Токаев после саммита ОДКБ обсудили наращивание товарооборота России и Казахстана

Президент России Владимир Путин встретился с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Переговоры прошли после саммита ОДКБ, состоявшегося в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили товарооборот стран, в частности возможности его расширения, а также уделили внимание вопросам безопасности, которые поднимались во время саммита.

«Здесь в целом у нас все развивается хорошо. За прошлый год у нас рост товарооборота — 34 с лишним процента. Примерно 17 миллиардов долларов проинвестировано российскими компаниями в экономику Казахстана. Ситуация в целом развивается, даже несмотря на сегодняшние известные и понятные всем нам сложности», — подчеркнул Президент России.

Токаев добавил, что товарооборот России и Казахстана достиг 25 миллиардов долларов, при этом РФ остается для республики основным партнером в торгово-экономической сфере. Он подчеркнул, что, несмотря на хорошие цифры необходимо наращивать объемы товарооборота, соответствующие задачи ставятся перед Правительством Казахстана.

В заключение он отметил, что по приглашению Президента России примет участие в Петербургском экономическом форуме, который запланирован на 17 июня.

«Наша правительственная делегация планирует также принять участие в очень крупной промышленной выставке, которая состоится в начале июля в Екатеринбурге. Осенью этого года мы планируем принять участие в традиционном форуме приграничных районов. То есть программа работы, совместной работы и взаимодействия очень обширная», — резюмировал Касым-Жомарт Токаев.