Путин утвердит звание заслуженного работника туристической отрасли

Президент России Владимир Путин поддержал идею введения почетного звания для заслуженных работников туристической отрасли. Сделать это он пообещал в ближайшее время.

Предложения ввести почетное звание заслуженного работника туристской отрасли, индустрии гостеприимства Путину поступили на заседании президиума Госсовета по развитию туризма. «Конечно, моральное поощрение, признание заслуг крайне важно для любого человека. Не менее, а иногда даже более важно, чем материальное поощрение. Мы это сделаем», — сказал глава государства. (цитата по сайту Кремля).

Ранее Путин подчеркнул, что путешествия по стране должны быть доступными для людей с самыми разными доходами и призвал возродить курортную зону на Каспии.