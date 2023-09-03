Путин пообещал школьнику из Нижнего Новгорода помочь с публикацией стихов

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пообещал школьнику из Нижнего Новгорода Григорию Васильеву помочь издать его стихи.

Беседа состоялась во время «Разговора о важном» с детьми 1 сентября. Кадры со встречи показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В ходе открытого урока глава государства попросил учащегося прочесть один из своих текстов. Тот продекламировал стихотворение о Родине, чем произвел впечатление на российского лидера. Уже после завершения занятия Путин продолжил общение с мальчиком.

Григорий подтвердил, что написал уже много стихотворений, но признался, что пока еще не издавал их. «<…> только хочу договориться с какой-нибудь организацией, чтобы их издать», — уточнил он.

«Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации. Ладно?» — пообещал помочь учащемуся Президент. Позднее школьник сказал другим подросткам, что его впечатлило, насколько «быстро всё делается» с участием главы государства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин в беседе со школьниками назвал генетику оружием разрушительной силы.