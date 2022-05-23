Путин пообещал «серьезно поговорить» с собой из-за его «вины» в проблемах Запада
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал озвученные белорусским коллегой Александром Лукашенко утверждения западных политиков о том, что в экономических проблемах «виноват Путин». Лидеры двух стран встретились в Сочи.
«Они жили, читая свои средства массовой информации, и получили: и инфляцию, и прочее. „Путин виноват“, там во всём виноват Путин», — рассказал во время встречи Лукашенко.
«Мы с ним серьезно поговорим», — в шутку ответил российский лидер.
Президент Беларуси также поблагодарил коллективный Запад за то, что они дали «толчок к развитию».
«У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, у нас есть технологии», — цитирует Лукашенко пресс-служба Кремля.
Во время разговора Путин также заметил, что экономика России выдерживает санкционный удар достойно.