Путин пообещал «серьезно поговорить» с собой из-за его «вины» в проблемах Запада

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал озвученные белорусским коллегой Александром Лукашенко утверждения западных политиков о том, что в экономических проблемах «виноват Путин». Лидеры двух стран встретились в Сочи.

«Они жили, читая свои средства массовой информации, и получили: и инфляцию, и прочее. „Путин виноват“, там во всём виноват Путин», — рассказал во время встречи Лукашенко.

«Мы с ним серьезно поговорим», — в шутку ответил российский лидер.

Президент Беларуси также поблагодарил коллективный Запад за то, что они дали «толчок к развитию».

«У нас огромный рынок, у нас есть ресурсы, у нас есть технологии», — цитирует Лукашенко пресс-служба Кремля.

Во время разговора Путин также заметил, что экономика России выдерживает санкционный удар достойно.