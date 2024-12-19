Путин пообещал решить вопрос с зачислением пенсий жителям новых регионов

Принят соответствующий федеральный закон, который позволит жителям новых регионов подтверждать свой трудовой стаж на основе разных данных, среди которых свидетельские показания, решение региональной комиссии и другое. Такой ответ дал во время своей прямой линии Президент России Владимир Путин позвонившему пенсионеру из ДНР Леониду Шипилову.

«Весь трудовой стаж жителей новых регионов должен быть учтен. Все вопросы подобного рода, даже при отсутствии документов, будут решены. Очень прошу руководство ДНР построить свою работу в этом направлении без лишней бюрократии. Работа межведомственной комиссии должна быть налажена, тем более, что принят федеральный закон», - заявил Путин.

Пенсионер пожаловался, что его документы были утеряны, когда его дом в Красном Лимане был подвергнут обстрелу. Он переехал в Донецк к дочке и направил заявление о получении пенсии в одно из местных отделений, однако ему уже полгода никто не отвечает.

Путин призвал руководство региона обратить внимание на эту проблему.