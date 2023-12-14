Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе из Москвы в Казань

Фото: кадр с прямой трансляции

Стоимость проезда на недавно открытом участке платной трассы между Москвой и Казанью составляет 7 рублей за километр, от Казани до Москвы цена составит порядка 6 тыс. рублей, заявил в прямом эфире с Президентом РФ Сергей Гвоздев-Карелин из Москвы и попросил пересмотреть ценовую политику. Владимир Путин рассказал о других данных и обещал проверить эти цифры.

«Я знаю, что цифра должна быть около 4-4,5 тысяч рублей. Я проверю. Мне кажется, что прямая арифметика здесь, может быть, не очень работает. Я проверю, обещаю», - прокомментировал глава государства.

Путин также отметил, что платные дороги могут существовать только тогда, когда есть альтернативные пути.

«Поэтому всегда есть возможность не платить и проехать бесплатно. Там свои сложности, но, всё-таки, дорожники стараются сделать так, чтобы чрезмерной нагрузки финансовой не было», - подчеркнул Президент.