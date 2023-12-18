Путин пообещал посетить Казанский техникум информационных технологий и связи

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президента России Владимира Путина пригласили в следующем году, во время саммита БРИКС, посетить Казанский техникум информационных технологий и связи. Он ответил согласием на это предложение. Разговор состоялся во время встречи главы государства с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», которую транслировала пресс-служба Кремля.

«Во время проведения саммита БРИКС в городе Казани 2024 года мое учебное заведение будет тем самым местом, где будет проходить организация данных мероприятий. Хотела бы пригласить вас в гости в международный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи», — обратилась к российскому лидеру одна из участниц встречи, которая учится в этом техникуме.

«Если это будет проходить там, где вы учитесь, значит, я точно там буду. Я с удовольствием принимаю ваше приглашение», — отреагировал на эти слова Владимир Путин.

С 12 по 23 июня 2024 года в Казани пройдут Игры БРИКС, а уже в октябре в столице республики состоится саммит БРИКС, на который приглашены главы 26 государств. На подготовку города к этим масштабным мероприятиям из республиканского бюджета выделили 6,5 млрд рублей.

Видео: t.me/zarubinreporter.