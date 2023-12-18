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Путин пообещал посетить Казанский техникум информационных технологий и связи
Президента России Владимира Путина пригласили в следующем году, во время саммита БРИКС, посетить Казанский техникум информационных технологий и связи. Он ответил согласием на это предложение. Разговор состоялся во время встречи главы государства с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», которую транслировала пресс-служба Кремля.
«Во время проведения саммита БРИКС в городе Казани 2024 года мое учебное заведение будет тем самым местом, где будет проходить организация данных мероприятий. Хотела бы пригласить вас в гости в международный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи», — обратилась к российскому лидеру одна из участниц встречи, которая учится в этом техникуме.
«Если это будет проходить там, где вы учитесь, значит, я точно там буду. Я с удовольствием принимаю ваше приглашение», — отреагировал на эти слова Владимир Путин.
Видео: t.me/zarubinreporter.
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