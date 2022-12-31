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Ру Тат
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Политика
31 декабря 2022  18:13

Путин пообещал помочь семьям погибших военных и заявил, что разделяет их боль

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Власти страны сделают всё возможное для поддержки семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем обращении, передает РИА Новости.

«Мы сделаем всё возможное, чтобы помочь семьям наших погибших товарищей поднять детей, дать им достойное образование, получить профессию. Всем сердцем разделяю вашу боль и прошу вас принять искренние слова поддержки», — сказал глава государства.

Путин также заметил, что погибшие отдали свои жизни, защищая жизни других людей. Кроме того, по его мнению, россияне оказывают семьям павших бойцов «огромную поддержку», отмечает ТАСС.

#Владимир Путин #новогоднее поздравление #спецоперация на Украине
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