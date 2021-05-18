Путин пообещал помочь Чаду в подготовке кадров для армии

Россия продолжит помогать Чаду в подготовке кадров, в том числе и для армии. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время сегодняшней встречи с послами 23 государств.

«Продолжим оказывать помощь вашей стране по линии Всемирной продовольственной программы ООН, осуществлять подготовку национальных кадров, в том числе для вооруженных сил», — приводит слова главы российского государства пресс-служба Кремля.

По мнению Владимира Путина, укрепление политических и экономических связей России с африканской страной отвечает интересам обоих государств. «Российские компании поставляют машины, оборудование и другую индустриальную продукцию, необходимую для модернизации экономики Чада», — заметил он.

Бывший начиная с 1990 года Президентом Чада Идрис Деби погиб 21 апреля 2021 года в бою с повстанцами. После этого власть перешла к его сыну — Махамату Деби, который возглавил Переходный военный совет.