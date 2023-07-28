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Путин пообещал, что Россия выделит 90 млн долларов на развитие стран Африки
По запросам нескольких африканских стран Россия выделит 90 млн долларов на их развитие в ближайшее время. Об этом заявил на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» Президент РФ Владимир Путин (трансляция была организована на сайте Кремля).
Кроме того, российский лидер заверил представителей ЦАР, что безвозмездные поставки продовольствия в нуждающиеся регионы продолжатся.
«Дорогие друзья, можете быть уверены, что Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров, продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы», — сказал он.
Путин также заметил, что, как и было оговорено ранее, российская сторона списала странам Африки задолженность в 23 млрд долларов.
Второй в истории саммит и экономический форум «Россия — Африка» проходит в Санкт-Петербурге. Подробнее об итогах первого дня мероприятия — читайте в материале «Татар-информа».
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