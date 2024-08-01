Путин помиловал осужденных, участвовавших в обмене

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании всех, кто сегодня был освобожден в рамках сделки по обмену заключенными. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

Президент помиловал Пола Уилана, Кевина Лика, Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзу*, Алсу Курмашеву, Лилию Чанышеву, Вадима Останина, Ксению Фадееву, Александру Скочиленко, Илью Яшина*, Андрея Пивоварова и Олега Петрова.

«Решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств», – говорится в сообщении.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что осужденная в Казани за фейки о Вооруженных силах России журналистка Алсу Курмашева фигурирует в списках на обмен заключенными между Россией и США.

Позднее президент США Джо Байден заявил, что сегодня трое американских граждан и один обладатель грин-карты — Пол Уилан, Эван Гершкович, Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза* «наконец-то возвращаются домой».

«Сделка, которая обеспечила им свободу, была дипломатическим подвигом. В общей сложности мы договорились об освобождении 16 человек из России», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

*Признаны в РФ иноагентами