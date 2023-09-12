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Путин положительно оценил идею создать в вузах патриотические центры
Президент России Владимир Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ заявил, что можно подумать над созданием патриотического центра на Дальнем Востоке. Об этом передает РИА Новости.
«Да, можно подумать и над созданием патриотического центра, только чтобы он работал как следует», – подчеркнул глава государства.
Он отметил, что главная задача студентов – учиться, но это не значит, что не нужно сопровождать учебу патриотическим воспитанием. По его мнению, создание патриотических центров пойдет на пользу, поскольку далеко не во всех вузах есть военная кафедра.
«Если, конечно, у нас далеко не во всех вузах есть военная кафедра, то создание таких центров наверное пойдет на пользу», – посчитал российский лидер.
Для реализации этой инициативы нужны не только технические средства, но и грамотные специалисты, заключил Президент.
С 10 по 13 сентября во Владивостоке проходит VIII Восточный экономический форум проходит. Он организован на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Ранее «Татар-информ» сообщал, что для участия в ВЭФ в Приморский край прибыл Раис РТ Рустам Минниханов.
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