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Ру Тат
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Экономика
31 октября 2022  23:55

Путин: Покупатели российского газа есть всегда

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Россия всегда найдет покупателей природного газа, потребителей много. Об этом российский лидер Владимир Путин сказал на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с Арменией и Азербайджаном. 

«Покупатели газа всегда есть. В мире этот продукт очень востребован», – ответил глава государства на вопрос о том, найдутся ли желающие купить голубое топливо после создания хаба в Турции.

Путин подчеркнул, что СПГ – самый экологически чистый водород и идеальный первичный энергоисточник для переходного периода к «зеленой» энергетике.

Президент также объяснил, почему именно Турция выбрана в качестве страны, куда будет перемещен транзит природного газа.

#Владимир Путин
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