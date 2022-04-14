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Общество
14 апреля 2022  13:45

Путин пока не принял решение об участии в акции «Бессмертный полк»

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Президент РФ Владимир Путин пока не говорил о своем участии в памятном шествии «Бессмертный полк», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока не могу сказать, это же только сегодня было объявлено. Пока Президент ничего не говорил о своем решении», — ответил представитель Кремля.

Ранее сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров сообщил о том, что мероприятие в этом году пройдет в традиционном формате. Последние два года акция памяти проходила онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

#бессмертный полк #Дмитрий Песков #Владимир Путин
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