Путин пока не принял решение об участии в акции «Бессмертный полк»

Президент РФ Владимир Путин пока не говорил о своем участии в памятном шествии «Бессмертный полк», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока не могу сказать, это же только сегодня было объявлено. Пока Президент ничего не говорил о своем решении», — ответил представитель Кремля.

Ранее сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров сообщил о том, что мероприятие в этом году пройдет в традиционном формате. Последние два года акция памяти проходила онлайн из-за пандемии коронавирусной инфекции.