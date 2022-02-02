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Политика
2 февраля 2022  13:27

Путин пока не планирует встречу с Кадыровым

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Встречи Президента РФ Владимира Путина с главой Республики Чечня Рамзаном Кадыровым пока в планах нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне неизвестно об этом. В планах нет», –  сказал Песков в ответ на вопрос о том, состоится ли встреча в ближайшие дни.

Накануне российский лидер провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который приезжал в Москву с рабочим визитом.

Путин заявил, что почти за пять часов им удалось обсудить все интересующие вопросы, а также наметить план дальнейших действий.

 

 

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #Рамзан Кадыров
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