Путин пока не планирует встречу с Кадыровым

Встречи Президента РФ Владимира Путина с главой Республики Чечня Рамзаном Кадыровым пока в планах нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне неизвестно об этом. В планах нет», – сказал Песков в ответ на вопрос о том, состоится ли встреча в ближайшие дни.

Накануне российский лидер провел встречу с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который приезжал в Москву с рабочим визитом.

Путин заявил, что почти за пять часов им удалось обсудить все интересующие вопросы, а также наметить план дальнейших действий.