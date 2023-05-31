Путин поинтересовался, как детский лагерь «Артек» готовится к летнему сезону

Президент России Владимир Путин перед совещанием с членами Правительства страны напомнил, что в 2025 году международному детскому оздоровительному лагерю «Артек» исполнится сто лет. В связи с этим он попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову рассказать о подготовке лагеря к летним каникулам.

«Понятно, времени еще вполне достаточно, но все-таки летний сезон начинается. Как „Артек“ готовится к этому летнему сезону?» — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Голикова отметила, что в соответствии с указом российского лидера Правительство создало организационный комитет по подготовке основных юбилейных мероприятий к столетию уникального лагеря. В этом году его посетят дети из Луганской и Донецкой народных республик.

В качестве основной темы заседания Путин обозначил инвестиционную политику в регионах РФ и реализацию дорожных карт для улучшения делового климата, о которых он предложил доложить вице-премьеру Андрею Белоусову.