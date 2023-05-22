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Оздоровительная кампания-2023: дети из новых регионов России отдохнут в «Камском Артеке»
Выпускные экзамены, последние звонки и летний отдых детей стали главными темами на деловом понедельнике в Нижнекамске. В этом году ребята посетят черноморские курорты, а филиал легендарной детской здравницы «Артек» примет детей из Луганской и Донецкой народных республик. Подробнее — в материале «Татар-информа».
«Пронос телефона может привести к тому, что ученик может остаться без аттестата»
В этом году в Нижнекамском районе 9-е классы окончат 2816 учеников, это почти на 150 человек больше, чем в прошлом году. Начальник районного Управления образования Айдар Гарифуллин рассказал, как будут проходить выпускные экзамены для девятиклассников.
По словам спикера, традиционно экзамены пройдут в специальных пунктах проведения (ППЭ). В этом году откроют дополнительный пункт на базе лицея №38. Всего же ОГЭ будут сдавать в десяти ППЭ. Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья организован пункт в школе №12.
Еще одно новшество при проведении экзаменов в 9-х классах — это сканирование ответов детей в пункте проведения. «То есть сразу после завершения экзамена бланки с ответами учеников сканируются в штабе и направляются по защищенному каналу в республиканский центр на проверку», — пояснил Гарифуллин.
Чаще всего в качестве предмета по выбору сдают информатику — 65%, далее идут география — 57% и обществознание — 30%. В этом году информатика в 9-х классах пройдет только в компьютерной форме.
Для проведения экзаменов в 9-х классах привлечены более 1 тыс. педагогов. Руководителями ППЭ назначены работники образовательных учреждений из числа заместителей директоров и учителей.
Аудитории пунктов ОГЭ оснащены ноутбуками для офлайн-видеонаблюдения, все пункты имеют стационарные и ручные металлоискатели.
«Ученики на экзамен берут с собой паспорт, черные гелевые ручки. Можно взять воду в прозрачной бутылке, шоколадку в нешуршащей упаковке, при необходимости — лекарственные средства. А вот пронос телефона запрещен. За это ученик может остаться без аттестата», — резюмировал спикер.
«Чествовать медалистов будут на Фестивале одаренных детей»
В 2023 году претендентами на получение золотой медали в Нижнекамском районе являются 132 одиннадцатиклассника.
«Претендентам на получение аттестата с отличием и медали „За особые успехи в учении“ необходимо набрать более 70 баллов по обязательным предметам и успешно сдать другие предметы по выбору. И, естественно, итоговые оценки по всем предметам должны быть пятерками», — пояснил спикер.
Торжественную церемонию чествования учащихся, добившихся высоких результатов в учебе и конкурсах, предполагается провести в парке Нефтехимиков 27 мая.
«Приглашаем всех желающих посетить Фестиваль одаренных детей», — анонсировал Гарифуллин.
В этом году школы Нижнекамска окончат 897 одиннадцатиклассников, что на 170 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Изменений в процедуре проведения экзаменов нет.
«Материалы получат по защищенному каналу, задания распечатают в аудиториях. Там же, в аудиториях, после экзамена отсканируют ответы и направят в центр обработки. Бумажные бланки упакуют и пересылают через сотрудников Росинкаса», — напомнил процедуру Гарифуллин.
ЕГЭ будет проводиться в четырех пунктах. Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья организованы пункты в школе-интернате. Для проведения экзаменов в 11-х классах привлечены 392 педагога.
«Пожелаем выпускникам успехов, родителям — терпения. Уважаемые родители, поддержите своих детей, создайте все условия для спокойной сдачи экзаменов», — посоветовал начальник Управления образования.
Заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников добавил, что последний звонок в школах Нижнекамска прозвенит 25 мая. А уже 26 мая состоится первый единый государственный экзамен. Проведение выпускных вечеров запланировано на 26 июня.
«Загородные лагеря примут за четыре летние смены более 5,8 тыс. детей»
В этом году Татарстан выделил Нижнекамску 77,7 млн рублей на организацию летнего отдыха для детей и молодежи.
«Эта сумма предусмотрена на организацию отдыха и оздоровления более 10 тыс. детей. Также из местного бюджета будет выделено 785 500 рублей», — доложил и. о. начальника Управления по делам молодежи Фарит Шаяхметов.
Средства пойдут на долевую оплату путевок. Республика возьмет на себя 85% расходов на оплату отдыха детей бюджетников в палаточных, пришкольных и стационарных лагерях. Размер родительской платы устанавливается в размере не менее 15%.
В 2023 году дети смогут отдохнуть и поправить здоровье в 29 пришкольных лагерях (17 городских и 12 сельских), четырех стационарных и пяти палаточных лагерях, один из которых, «Зарница», находится в поселке Камские Поляны.
По словам спикера, стационарные лагеря планируют принять за четыре летние смены более 5,8 тыс. детей. В «Юности» и «Чайке» за это время отдохнут по 1,8 тыс. юных нижнекамцев, в «Камском Артеке» — 1,5 тыс., в «Заре» — 680.
Три палаточных лагеря в этом году будут организованы Управлением образования (лагерь «Роза ветров», «КвантумКемп» и «Азимут») и Управлением по делам молодежи (лагерь «Патриот»). Всего в палаточных лагерях отдохнут 600 детей.
А вот в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 4 тыс. детей. «Образовательными учреждениями тщательно продумываются программы пришкольных лагерей в плане содержания досуга детей как младшего, так и старшего школьного возраста», — заверил спикер.
По его словам, с сегодняшнего дня начинается приемка лагерей с участием представителей межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Нижнекамского района.
«Особое внимание должно быть уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации»
Юные нижнекамцы предстоящим летом смогут отдохнуть на Черном море. Речь идет о лагерях «Глобус» и «Витязево» в Краснодарском крае, а также лагере «Крым» в Алуште Республики Крым.
«Отдых ребят организуется совместно с общероссийским „Движением первых“», — уточнил Шаяхметов.
Помимо этого, за счет средств бюджета Татарстана обеспечат путевками 130 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это 30 путевок в палаточный лагерь «Дети галактики» Мамадышского района, 60 путевок в нижнекамские муниципальные лагеря «Камский Артек», «Заря» и лагерь «Раздолье» Чистопольского района. Еще 40 путевок выделят в профильную смену стационарного лагеря «Саулык», где отдых запланирован на осенние каникулы.
«Одна из основных задач летней кампании — предупреждение роста детской и подростковой преступности, безнадзорности несовершеннолетних. Особое внимание должно быть уделено детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации», — отметил Шаяхметов.
Кроме того, отдых 55 воспитанников детского дома запланирован в лагере «Заря». 25 путевок предназначены для детей из приюта «Балкыш», а еще 25 путевок в лагеря «Камский Артек» и «Заря» — для детей из семей с социально опасным положением.
«В этом году при поддержке Министерства по делам молодежи в „Камский Артек“ запланирован заезд 50 детей из Луганской и Донецкой народных республик», — добавил спикер.
Будет выделена и дополнительная субсидия из бюджета Татарстана на 16 путевок в «Камский Артек» для детей из семей мобилизованных.
«Стоимость питания составит от 570 до 1 тыс. рублей в день»
Отдельное внимание Фарит Шаяхметов обратил на организацию безопасного отдыха детей, медицинское сопровождение и питание в лагерях.
«Для безопасного отдыха в лагерях обеспечена круглосуточная охрана. В муниципальных лагерях она осуществляется силами ЧОП „Скиф“, а в ведомственных лагерях — ЧОП „Застава“. Тревожная кнопка выведена на пульт Управления вневедомственной охраны», — отметил он.
Что касается питания, то благодаря единому оператору в муниципальных лагерях снялись многие вопросы, с которыми ранее сталкивались лагеря, организовывая питание самостоятельно.
«Стоимость питания в 2023 году составит от 570 до 1 тыс. рублей в день», — сообщил докладчик.
Помимо этого, медработники лагерей будут следить за здоровьем отдыхающих.
«Все детские лагеря имеют лицензированные медицинские кабинеты и включены в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Татарстана», — резюмировал Шаяхметов.
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