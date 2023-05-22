Оздоровительная кампания-2023: дети из новых регионов России отдохнут в «Камском Артеке»

Айдар Гарифуллин рассказал, как будут проходить выпускные экзамены для девятиклассников

Фото: пресс-служба главы НМР

«Пронос телефона может привести к тому, что ученик может остаться без аттестата»

В этом году в Нижнекамском районе 9-е классы окончат 2816 учеников, это почти на 150 человек больше, чем в прошлом году. Начальник районного Управления образования Айдар Гарифуллин рассказал, как будут проходить выпускные экзамены для девятиклассников.

По словам спикера, традиционно экзамены пройдут в специальных пунктах проведения (ППЭ). В этом году откроют дополнительный пункт на базе лицея №38. Всего же ОГЭ будут сдавать в десяти ППЭ. Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья организован пункт в школе №12.

Еще одно новшество при проведении экзаменов в 9-х классах — это сканирование ответов детей в пункте проведения. «То есть сразу после завершения экзамена бланки с ответами учеников сканируются в штабе и направляются по защищенному каналу в республиканский центр на проверку», — пояснил Гарифуллин.

Чаще всего в качестве предмета по выбору сдают информатику — 65%, далее идут география — 57% и обществознание — 30%. В этом году информатика в 9-х классах пройдет только в компьютерной форме.

Для проведения экзаменов в 9-х классах привлечены более 1 тыс. педагогов. Руководителями ППЭ назначены работники образовательных учреждений из числа заместителей директоров и учителей.

Все пункты имеют стационарные и ручные металлоискатели. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Аудитории пунктов ОГЭ оснащены ноутбуками для офлайн-видеонаблюдения, все пункты имеют стационарные и ручные металлоискатели.

«Ученики на экзамен берут с собой паспорт, черные гелевые ручки. Можно взять воду в прозрачной бутылке, шоколадку в нешуршащей упаковке, при необходимости — лекарственные средства. А вот пронос телефона запрещен. За это ученик может остаться без аттестата», — резюмировал спикер.

«Чествовать медалистов будут на Фестивале одаренных детей»

В 2023 году претендентами на получение золотой медали в Нижнекамском районе являются 132 одиннадцатиклассника.

«Претендентам на получение аттестата с отличием и медали „За особые успехи в учении“ необходимо набрать более 70 баллов по обязательным предметам и успешно сдать другие предметы по выбору. И, естественно, итоговые оценки по всем предметам должны быть пятерками», — пояснил спикер.

В этом году школы Нижнекамска окончат 897 одиннадцатиклассников, что на 170 человек меньше по сравнению с прошлым годом Фото: © «Татар-информ»

Торжественную церемонию чествования учащихся, добившихся высоких результатов в учебе и конкурсах, предполагается провести в парке Нефтехимиков 27 мая.

«Приглашаем всех желающих посетить Фестиваль одаренных детей», — анонсировал Гарифуллин.

В этом году школы Нижнекамска окончат 897 одиннадцатиклассников, что на 170 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Изменений в процедуре проведения экзаменов нет.

«Материалы получат по защищенному каналу, задания распечатают в аудиториях. Там же, в аудиториях, после экзамена отсканируют ответы и направят в центр обработки. Бумажные бланки упакуют и пересылают через сотрудников Росинкаса», — напомнил процедуру Гарифуллин.

ЕГЭ будет проводиться в четырех пунктах. Кроме того, для детей с ограниченными возможностями здоровья организованы пункты в школе-интернате. Для проведения экзаменов в 11-х классах привлечены 392 педагога.

«Пожелаем выпускникам успехов, родителям — терпения. Уважаемые родители, поддержите своих детей, создайте все условия для спокойной сдачи экзаменов», — посоветовал начальник Управления образования.

Заместитель главы Нижнекамского района Александр Умников добавил, что последний звонок в школах Нижнекамска прозвенит 25 мая. А уже 26 мая состоится первый единый государственный экзамен. Проведение выпускных вечеров запланировано на 26 июня.

По словам Фарита Шаяхметова, стационарные лагеря планируют принять за четыре летние смены более 5,8 тыс. детей Фото: пресс-служба главы НМР

«Загородные лагеря примут за четыре летние смены более 5,8 тыс. детей»

В этом году Татарстан выделил Нижнекамску 77,7 млн рублей на организацию летнего отдыха для детей и молодежи.

«Эта сумма предусмотрена на организацию отдыха и оздоровления более 10 тыс. детей. Также из местного бюджета будет выделено 785 500 рублей», — доложил и. о. начальника Управления по делам молодежи Фарит Шаяхметов.

Средства пойдут на долевую оплату путевок. Республика возьмет на себя 85% расходов на оплату отдыха детей бюджетников в палаточных, пришкольных и стационарных лагерях. Размер родительской платы устанавливается в размере не менее 15%.

В 2023 году дети смогут отдохнуть и поправить здоровье в 29 пришкольных лагерях (17 городских и 12 сельских), четырех стационарных и пяти палаточных лагерях, один из которых, «Зарница», находится в поселке Камские Поляны.

По словам спикера, стационарные лагеря планируют принять за четыре летние смены более 5,8 тыс. детей. В «Юности» и «Чайке» за это время отдохнут по 1,8 тыс. юных нижнекамцев, в «Камском Артеке» — 1,5 тыс., в «Заре» — 680.

Три палаточных лагеря в этом году будут организованы Управлением образования (лагерь «Роза ветров», «КвантумКемп» и «Азимут») и Управлением по делам молодежи (лагерь «Патриот»). Всего в палаточных лагерях отдохнут 600 детей.

А вот в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 4 тыс. детей. «Образовательными учреждениями тщательно продумываются программы пришкольных лагерей в плане содержания досуга детей как младшего, так и старшего школьного возраста», — заверил спикер.

По его словам, с сегодняшнего дня начинается приемка лагерей с участием представителей межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Нижнекамского района.

«Особое внимание должно быть уделено детям, находящимся в трудной жизненной ситуации»

Юные нижнекамцы предстоящим летом смогут отдохнуть на Черном море. Речь идет о лагерях «Глобус» и «Витязево» в Краснодарском крае, а также лагере «Крым» в Алуште Республики Крым.

«Отдых ребят организуется совместно с общероссийским „Движением первых“», — уточнил Шаяхметов.

Помимо этого, за счет средств бюджета Татарстана обеспечат путевками 130 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это 30 путевок в палаточный лагерь «Дети галактики» Мамадышского района, 60 путевок в нижнекамские муниципальные лагеря «Камский Артек», «Заря» и лагерь «Раздолье» Чистопольского района. Еще 40 путевок выделят в профильную смену стационарного лагеря «Саулык», где отдых запланирован на осенние каникулы.

«Одна из основных задач летней кампании — предупреждение роста детской и подростковой преступности, безнадзорности несовершеннолетних. Особое внимание должно быть уделено детям и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации», — отметил Шаяхметов.

Кроме того, отдых 55 воспитанников детского дома запланирован в лагере «Заря». 25 путевок предназначены для детей из приюта «Балкыш», а еще 25 путевок в лагеря «Камский Артек» и «Заря» — для детей из семей с социально опасным положением.

«В этом году при поддержке Министерства по делам молодежи в „Камский Артек“ запланирован заезд 50 детей из Луганской и Донецкой народных республик», — добавил спикер.

Будет выделена и дополнительная субсидия из бюджета Татарстана на 16 путевок в «Камский Артек» для детей из семей мобилизованных.

«Стоимость питания составит от 570 до 1 тыс. рублей в день»

Отдельное внимание Фарит Шаяхметов обратил на организацию безопасного отдыха детей, медицинское сопровождение и питание в лагерях.

«Для безопасного отдыха в лагерях обеспечена круглосуточная охрана. В муниципальных лагерях она осуществляется силами ЧОП „Скиф“, а в ведомственных лагерях — ЧОП „Застава“. Тревожная кнопка выведена на пульт Управления вневедомственной охраны», — отметил он.

Что касается питания, то благодаря единому оператору в муниципальных лагерях снялись многие вопросы, с которыми ранее сталкивались лагеря, организовывая питание самостоятельно.

«Стоимость питания в 2023 году составит от 570 до 1 тыс. рублей в день», — сообщил докладчик.

Помимо этого, медработники лагерей будут следить за здоровьем отдыхающих.

«Все детские лагеря имеют лицензированные медицинские кабинеты и включены в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Татарстана», — резюмировал Шаяхметов.