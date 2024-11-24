Путин поговорил с Эрдоганом в продолжение казанских переговоров

Президент России Владимир Путин провел телефонныцй разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа стала продолжением переговоров, проведенных лидерами на саммите БРИКС в Казани, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе повышение эффективности торгово-экономических связей. Состоялись контакты на уровне профильных ведомств.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем.