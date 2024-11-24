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Политика 24 ноября 2024 17:14

Путин поговорил с Эрдоганом в продолжение казанских переговоров

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Президент России Владимир Путин провел телефонныцй разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа стала продолжением переговоров, проведенных лидерами на саммите БРИКС в Казани, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе повышение эффективности торгово-экономических связей. Состоялись контакты на уровне профильных ведомств.

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем.

#Владимир Путин #Реджеп Эрдоган
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