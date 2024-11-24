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Путин поговорил с Эрдоганом в продолжение казанских переговоров
Президент России Владимир Путин провел телефонныцй разговор с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа стала продолжением переговоров, проведенных лидерами на саммите БРИКС в Казани, сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе повышение эффективности торгово-экономических связей. Состоялись контакты на уровне профильных ведомств.
Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем.
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