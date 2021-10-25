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25 октября 2021  13:28

Путин поговорил по телефону с новым Президентом Узбекистана

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Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, победившего на выборах руководителя республики, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Российский лидер также направил Мирзиёеву поздравительную телеграмму.

Напомним, выборы главы Узбекистана прошли в республике 24 октября. Победителем стал кандидат от правящей либерально-демократической партии Шавкат Мирзиёев, который баллотировался на второй срок.

#Россия #Владимир Путин #узбекистан
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