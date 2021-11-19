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Ру Тат
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Официальная хроника
19 ноября 2021  11:53

Путин поговорил по телефону с Лукашенко

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Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко пообщались сегодня по телефону. Об этом сообщает белорусский провластный Telegram-канал «Пул первого».

Подробности разговора пока не раскрываются. Известно только о самом общении глав двух союзных государств.

Предыдущий разговор по телефону президентов двух стран состоялся в минувший вторник, 16 ноября. Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с беженцами на границе Беларуси и Польши, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Общение двух лидеров ведется на регулярной основе. Ранее президенты обсуждали транзит газа через Беларусь в Европу. 
 

#владимир путин #александр лукашенко
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