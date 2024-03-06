Путин: Поездки от Москвы до Черного моря на поезде должны занимать не более 16 часов

Президент России Владимир Путин напомнил о задаче сократить продолжительность поездок на поездах от Москвы до Черноморского побережья. По его словам, время в пути не должно превышать 16 часов.

«Азовское и Черное моря — это традиционные места отдыха, любимые миллионами наших граждан. И туризм — одна из ключевых отраслей экономики всего региона», — заметил глава государства в ходе совещания по вопросам развития юга и Приазовья.

Кроме того, в послании Федеральному Собранию было объявлено о запуске масштабного проекта «Пять морей», который охватит азовский и черноморский регионы. Здесь появится новая туристская инфраструктура.

«Подчеркну: нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать отдых себе по душе — пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее», — сказал Президент.

Он добавил, что отдых должен быть доступным, но при этом с высоким уровнем комфорта.

Также глава государства, напомним, предложил разделить пассажирский и грзовой потоки по железным дорогам на южном направлении и увеличить их пропускную способность.