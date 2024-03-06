Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: Поездки от Москвы до Черного моря на поезде должны занимать не более 16 часов
Президент России Владимир Путин напомнил о задаче сократить продолжительность поездок на поездах от Москвы до Черноморского побережья. По его словам, время в пути не должно превышать 16 часов.
«Азовское и Черное моря — это традиционные места отдыха, любимые миллионами наших граждан. И туризм — одна из ключевых отраслей экономики всего региона», — заметил глава государства в ходе совещания по вопросам развития юга и Приазовья.
Кроме того, в послании Федеральному Собранию было объявлено о запуске масштабного проекта «Пять морей», который охватит азовский и черноморский регионы. Здесь появится новая туристская инфраструктура.
«Подчеркну: нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать отдых себе по душе — пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее», — сказал Президент.
Он добавил, что отдых должен быть доступным, но при этом с высоким уровнем комфорта.
Также глава государства, напомним, предложил разделить пассажирский и грзовой потоки по железным дорогам на южном направлении и увеличить их пропускную способность.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»