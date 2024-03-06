Путин предложил разделить грузовой и пассажирский ж/д потоки на южном направлении

Железные дороги берут на себя основную нагрузку по перевозке грузов, работают с повышенной нагрузкой. К тому же постоянно растет спрос бизнеса к транспортировке грузов в южные порты, заявил сегодня Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития юга и Приазовья.

Предпринимателей привлекают большие возможности перевалки грузов — только в портах черноморского бассейна они в четыре раза превышают доступные объемы транспортировки по железным дорогам.

«Я прошу сегодня обозначить предложения по расширению пропускной способности железных дорог в сторону Азовского и Черного морей, в том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении», – поделился предложением глава государства.