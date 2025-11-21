Трамп раскрыл дедлайн нового мирного плана и заявил об «очень мощных» санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл дедлайн, установленный его администрацией для того, чтобы Украина согласилась с новым мирным планом из 28 пунктов. Это следующий четверг, 27 ноября.

«У меня было много крайних сроков, но, если дела движутся хорошо, крайние сроки можно сдвигать. Но мы считаем, что четверг – подходящее время», – заявил американский лидер в интервью радиостанции Fox News (цитата по ТАСС).

При этом Президент США предположил, что «в скором времени» Украина утратит еще ряд территорий, которые контролирует на данный момент.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что вводит «очень мощные» ограничительные меры против России и пока не намерен отменять их.

«Я не собираюсь делать ничего, что имело бы отношение к отмене санкций», – заверил он (цитата по CNN).

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на пять источников написала, что США, угрожая отказом от поддержки, подталкивают Украину подписать мирную сделку ко Дню благодарения, который в этом году отмечается 27 ноября.

Впрочем, один из собеседников издания заметил, что, хотя угроза лишения поддержки реальна, вряд ли Штаты реализуют ее – как минимум в течение ближайших двух недель.

Сегодня вечером украинский лидер Владимир Зеленский по телефону обсудил новый мирный план с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Об этом со ссылкой на источник сообщил журналист портала Axios Барак Равид.