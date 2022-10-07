Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах по потребительским и ипотечным кредитам и займам для мобилизованных граждан и членов их семей. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

По документу, заемщик может в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа, но не позднее 31 декабря 2023-го, обратиться в банк с требованием приостановить исполнение обязательств по договору на срок мобилизации, контракта, участия в спецоперации на Украине, увеличенный еще на 30 дней.

В документе отмечается, что при гибели при прохожении службы или смерти в результате увечья военнослужащего кредиты и займы будут списаны. Лимита по сумме списываемого кредита не предусмотрено. Отмечается, что кредиты списываются также, если военнослужащий приобретает инвалидность I группы.

Закон о трудовых гарантиях и кредитных каникулах для мобилизованных был одобрен Совфедом 4 октября. Частичную мобилизацию в стране Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября, специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля текущего года.