news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
15 апреля 2022  18:30

Путин подписал закон, разрешающий белорусам работать на космодроме «Восточный»

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит привлекать граждан Беларуси к строительству и реконструкции инфраструктуры на космодроме «Восточный» в Амурской области.

Теперь федеральным законом госкорпорации «Роскосмос» и входящим в ее структуру организациям разрешается привлекать граждан и юридических лиц Беларуси «для осуществления деятельности на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области», отмечается в тексте документа. 

Отмечается, что закон направлен не только на развитие космодрома и ускорение процесса строительства и модернизации важных наземных объектов космической инфраструктуры, но и на развитие и укрепление российско-белорусских отношений.

В День космонавтики, 12 апреля, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили космодром «Восточный» и провели там переговоры.

#россия и белоруссия #космос #Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное