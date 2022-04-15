Путин подписал закон, разрешающий белорусам работать на космодроме «Восточный»

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который позволит привлекать граждан Беларуси к строительству и реконструкции инфраструктуры на космодроме «Восточный» в Амурской области.

Теперь федеральным законом госкорпорации «Роскосмос» и входящим в ее структуру организациям разрешается привлекать граждан и юридических лиц Беларуси «для осуществления деятельности на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский Амурской области», отмечается в тексте документа.

Отмечается, что закон направлен не только на развитие космодрома и ускорение процесса строительства и модернизации важных наземных объектов космической инфраструктуры, но и на развитие и укрепление российско-белорусских отношений.

В День космонавтики, 12 апреля, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили космодром «Восточный» и провели там переговоры.