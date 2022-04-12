news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
12 апреля 2022  11:56

Главный строитель космодрома «Восточный» сопроводил Путина и Лукашенко

news_top_970_100

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный для проведения переговоров.

При осмотре площадки лидеров стран сопровождал главный строитель космодрома — генеральный директор производственно-строительного объединения «Казань» Равиль Зиганшин.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в рамках встречи Путин и Лукашенко затронут вопросы двустороннего сотрудничества, а также обсудят ход спецоперации на Украине.

Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году, первый запуск состоялся 28 апреля 2016-го. В настоящее время ПСО «Казань» задействовано в строительстве второй очереди космодрома, где возводятся объекты для запуска ракет семейства «Ангара».

#космодром восточный #Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное