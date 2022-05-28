Путин подписал закон, позволяющий получать ИНН на портале госуслуг

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам получать идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в электронном виде через портал госуслуг. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

После того, как новелла начнет действовать, граждане России смогут подавать заявление о получении ИНН на портале госуслуг с использованием электронной подписи физического лица. Налоговый орган же сможет направлять свидетельства о постановке на учет в форме электронного документа.

Документ вносит поправки в Налоговый кодекс РФ, он был инициирован Правительством России. Закон вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Путин законодательно отменил верхнюю возрастную границу для военной службы по контракту.