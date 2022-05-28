Путин отменил верхнюю возрастную границу для военной службы по контракту

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий право заключать контракт о службе в Вооруженных силах РФ и после 40 лет. По сути, документ отменил верхнюю возрастную границу для контрактников.

В среду Госдума приняла соответствующий законопроект сразу в трех чтениях, в тот же день его одобрил Совет Федерации.

В предыдущей версии законодательства, идти на контракт могли граждане россии от 18 до 40 лет и иностранцы от 18 до 30 лет.

С инициативой выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Авторы законопроекта обосновали его необходимость тем, что отмена возрастного ограничения позволит привлечь на службу в ВС РФ специалистов сфере медицинского обеспечения, инженерии, связи и других гражданских профессий.