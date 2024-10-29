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Путин подписал закон об увеличении МРОТ
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Президент РФ Владимир Путин подписан закон о повышении МРОТ с 1 января 2025 года. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Со следующего года МРОТ в стране составит 22 440 рублей, тем самым данный показатель вырастет на 3 198 рублей.
Ранее сообщалось о принятии соответствующего законопроекта Государственной Думой РФ. Согласно поручению главы государства, к 2030 году МРОТ должен быть не ниже отметки 35 тысяч рублей.
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