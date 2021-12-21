Госдума одобрила проект закона об уголовном наказании для лихачей на дорогах

Госдума России на пленарном заседании одобрила в первом чтении законопроект об уголовном наказании за опасное и агрессивное вождение на дорогах. Изменения вносятся в УК РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ, сообщают РИА Новости.

Закон предлагает привлекать к уголовной ответственности за следующие нарушения ПДД: превышение скорости от 60 до 80 км/ч, более 80 км/ч или выезд на встречку или на трамвайные пути встречного направления, которые совершил водитель, уже неоднократно подвергавшийся штрафам и лишенный прав за любое из аналогичных нарушений.

В качестве наказания для таких водителей планируется установить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.

«Предлагаемые изменения позволят более эффективно достигать цели общей превенции. Их реализация создает условия для уголовно-правового противодействия нарушениям ПДД лицам, уже подвергнутым административному наказанию и лишению права управления транспортным средством», – говорится в сопроводительных материалах.