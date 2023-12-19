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Путин подписал закон об отмене комиссий за ЖКУ для пенсионеров и нуждающихся
В России с 1 июля 2024 года запретят взимать комиссию за перечисление платы за жилое помещение и ЖКУ с пенсионеров и граждан, нуждающихся в социальной поддержке. Соответствующий федеральный закон подписал сегодня Президент России Владимир Путин.
С них также не будут брать пени за просроченную либо неполную оплату за коммунальные услуги. Подробный перечень категорий населения, на которые распространится льгота, установит Правительство России.
Взимать комиссию запрещено кредитным организациям и платежным агентам, за исключением организаций федеральной почтовой связи.
Во время итоговой пресс-конференции Президент России Владимир Путин заявил, что комиссия при оплате жилищно-коммунальных услуг будет отменена для пенсионеров.
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