Путин подписал закон об отказе от ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

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Россия отказывается от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Ранее, 18 октября, Государственная Дума РФ единогласно проголосовала за этот законопроект, который отзывает ратификацию соглашения о запрете на испытания ядерного оружия. Позднее, 25 октября, его одобрил Совет Федерации.

Россия подписала соглашение о запрете ядерных испытаний 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке. Подписали документ и Соединенные Штаты, но так и не ратифицировали его, хотя и взяли на себя обязательство воздерживаться от ядерных испытаний.

Кроме того, не стали ратифицировать подписанный договор Китай, Египет, Израиль и Иран. Индия, КНДР и Пакистан и вовсе не стали ставить подписи под документом.

О возможности отказа от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в начале октября заявил Владимир Путин. О причинах, по которым России может потребоваться испытать ядерное оружие, и о том, на чем это может сказаться, читайте в материале «Татар-информа».