Путин подписал закон об обязательной маркировке сельхозживотных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении обязательной маркировки сельскохозяйственных и служебных животных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Индивидуальное или групповое маркирование и учет не затронут животных, упомянутых в законах «О животном мире» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», а также домашних животных, не относящихся к сельскохозяйственным и принадлежащих гражданам.

На Правительство РФ возложена обязанность устанавливать особенности проведения маркирования и учета животных, а на Министерство сельского хозяйства — утверждать соответствующие ветеринарные правила.

Новелла вступит в силу с 1 сентября 2023 года. Маркировка сельскохозяйственных животных по новым правилам будет осуществляться с 1 марта 2024 года, а служебных — с 1 марта 2025-го. Учет подлежащих маркировке животных будет вестись в сроки, установленные Правительством, но он не сможет начаться ранее 1 марта 2024-го.

В начале 2022 года законопроект об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных предполагалось дополнить положением о маркировке домашних животных, о чем сообщал «Татар-информ».