Путин подписал закон об изменении формы полиса ОМС

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении формы полиса обязательного медицинского страхования. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе отмечается, что полис представляет собой «уникальную последовательность символов в машиночитаемой форме, которая присваивается сведениям о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц при ведении персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах».

Соответственно, полис ОМС может быть представлен в виде документа на бумажном носителе или штрихового кода, выполненного с помощью портала госуслуг, а также может быть записан на иной материальный носитель, который предназначен для нанесения, хранения и передачи полиса.

Кроме того, новелла предполагает возможность повсеместного перехода на «реестровую модель» при ведении учета застрахованных в сфере ОМС. Она допускает отказ от использования полиса обязательного медицинского страхования на бумажном носителе, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Полис (номер в реестре застрахованных лиц) создается по факту права рождения или принятия гражданства, при этом документ на физическом носителе предоставляется по желанию застрахованного лица.

Большинство положений нового закона вступит в силу уже 1 января 2022 года, но некоторые из них станут действительны 1 июля 2022, 1 января 2023 и 1 января 2024 года.