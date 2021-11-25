Министерство здравоохранения РФ планирует сделать полис ОМС цифровым

В ближайшем будущем полис обязательного медицинского страхования (ОМС) может стать цифровым, он будет формироваться автоматически. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Одним из сервисов, который мы планируем реализовать в ближайшем будущем, является цифровой медицинский полис. Это еще одна инновация, которая позволит иметь при обращении в медицинскую организацию быструю и удобную коммуникацию», — заявил глава Минздрава на XII Всероссийском конгрессе пациентов.

Министр добавил, что с 2022 года граждане смогут отказаться от полиса медицинского страхования на бумажном носителе, вместо которого появится регистровая запись в системе федерального Фонда ОМС. Документ будет формироваться автоматически по заявлению застрахованного лица, то есть при рождении или при получении гражданства РФ, либо одновременно с появлением соответствующих данных в системе ЗАГС.

«В настоящее время заявление на выпуск полиса ОМС можно оформить в электронном виде, если есть подтвержденная учетная запись на Едином портале государственных услуг», — подчеркнул Мурашко.