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Общество
25 февраля 2022  16:44

Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6%

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Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он вступает в силу с 1 января 2022 года. 

«Установить с 1 января 2022 года ежемесячную доплату к пенсиям <...> в размере 8,6% от назначенной пенсии <...>», – сказано в документе. 

В январе российский лидер на совещании с членами Совбеза РФ заявил о том, что необходимо проиндексировать пенсии на 8,6% не только для гражданских пенсионеров, но и для вышедших на пенсию военных и правоохранителей.

 

 

#Владимир Путин #индексация пенсий #военные
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