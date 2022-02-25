Путин подписал закон об индексации пенсий военным на 8,6%

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Он вступает в силу с 1 января 2022 года.

«Установить с 1 января 2022 года ежемесячную доплату к пенсиям <...> в размере 8,6% от назначенной пенсии <...>», – сказано в документе.

В январе российский лидер на совещании с членами Совбеза РФ заявил о том, что необходимо проиндексировать пенсии на 8,6% не только для гражданских пенсионеров, но и для вышедших на пенсию военных и правоохранителей.