Путин подписал закон о запрете смены пола без медицинских показаний

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Теперь это будет допустимо только при наличии соответствующих медицинских показаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон об основах охраны здоровья граждан и в Семейный кодекс РФ. Статья №16 кодекса дополняется пунктом, в котором говорится, что в случае смены пола одним из супругов брак будет аннулирован. Кроме того, сменившим пол гражданам запретят усыновлять детей.

Запрет на медицинские вмешательства и применение лекарств, направленных на смену пола, не касается вмешательств, которые связаны с медицинскими показаниями. В их числе – лечение врожденных аномалий, пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.

Решение о подобных вмешательствах будут принимать комиссии в тех медицинских организациях, которые подведомственны Минздраву России.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, однако на граждан, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете, его нормы распространяться не будут.

Напомним, 14 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете смены пола. Комментируя его, спикер Госдумы Вячеслав Володин приводил США как «антипример», заявляя, что за последние 10 лет количество операций по смене пола там выросло в 50 раз.