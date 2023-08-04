Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Школьникам снова начнут вручать серебряные медали за успехи в учебе — закон Путина
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о выдаче серебряных медалей «За особые успехи в учении» II степени. Отличившихся учеников начнут награждать с нового учебного года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что награды будут выдаваться по аналогии с золотыми медалями, которыми награждаются отличники. Закончить обучение с «серебром» смогут школьники, у которых в аттестате проставлено не более двух оценок «хорошо», а по всем остальным предметам – «отлично».
До 2014 года «хорошистам» в российских школах также выдавали медали, но затем от этой практики отказались. Однако за регионами сохранилось право самостоятельно устанавливать виды поощрения обучающихся, в том числе окончивших школу без троек.
Ранее возврат серебряных медалей в школы с 2023-2024 года анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»