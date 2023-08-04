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Общество 4 августа 2023 18:57

Школьникам снова начнут вручать серебряные медали за успехи в учебе — закон Путина

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Школьникам снова начнут вручать серебряные медали за успехи в учебе — закон Путина
Фото: © «Татар-информ»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о выдаче серебряных медалей «За особые успехи в учении» II степени. Отличившихся учеников начнут награждать с нового учебного года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что награды будут выдаваться по аналогии с золотыми медалями, которыми награждаются отличники. Закончить обучение с «серебром» смогут школьники, у которых в аттестате проставлено не более двух оценок «хорошо», а по всем остальным предметам – «отлично».

До 2014 года «хорошистам» в российских школах также выдавали медали, но затем от этой практики отказались. Однако за регионами сохранилось право самостоятельно устанавливать виды поощрения обучающихся, в том числе окончивших школу без троек.

Ранее возврат серебряных медалей в школы с 2023-2024 года анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

#Образование #российские школы #Владимир Путин
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